‘साहब, मैंने हीना को मार दिया’, पत्नी की हत्या के बाद पति पहुंचा पुलिस स्टेशन, खुद कबूला जुर्म

टीना की हत्या के बाद पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में पुलिस दीपक से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच चल रही है। इस मामले में फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। हत्या के बाद टीना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी रिपोर्ट आने पर जांच आगे बढ़ेगी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दीपक पर हत्या का मामला दर्ज किया है।