बिहार में इंजीनियर पर SVU का शिकंजा, कई ठिकानों पर छापेमारी

वर्ष 2009 में सब-इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए और 2023 में इंस्पेक्टर बने अभिषेक कुमार रंजन के पास पटना में चार मंजिला मकान, छपरा व पैतृक गांव में संपत्तियां और सिलीगुड़ी में जमीन में निवेश जैसे कई बड़े लेन-देन सामने आए हैं। साथ ही उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगे खर्च और कथित तौर पर जमीन कारोबार व अवैध सिंडिकेट से जुड़े संपर्कों को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं, जिनकी जांच जारी है और अधिकारियों के अनुसार आगे और बड़े खुलासे संभव हैं।