बंगाल चुनाव से पहले पूर्व मेदिनीपुर में बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पहला चरण 23 अप्रैल को प्रस्तावित है। चुनाव आयोग पहले से ही राज्य में नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य प्रलोभनों पर कड़ी नजर रखे हुए है। फ्लाइंग स्क्वॉड और स्टैटिक सर्विलांस टीमें लगातार जांच अभियान चला रही हैं, ताकि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।