महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम, प्रियंका गांधी की मोदी सरकार को खुली चुनौती, कहा- सोमवार को बिल लाओ

Delimitation And Census Controversy: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार से महिलाओं के आरक्षण पर पुराने बिल को दोबारा लाने की मांग की। दरअसल, शुक्रवार को लोक सभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पास नहीं हो सका। इसके बाद सरकार ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है।