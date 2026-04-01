सोशल मीडिया पर ब्रह्म समाज की भावनाएं आहत करने वाली पोस्ट करने वाले को पकड़ा

Ahmedabad. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्रह्म समाज की भावनाएं आहत करने वाली पोस्ट व टिप्पणी करने वाले एक आरोपी को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है।आरोपी का नाम हसमुख उर्फ निखिल चावडा (31) है। ये सुरेन्द्रनगर जिले की थानगढ़ तहसील के थानगढ़ में विक्टोपोटरी क्षेत्र में हाऊसिंग बोर्ड के मकान में रहता है।