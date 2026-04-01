उद्यमी देश के आर्थिक सैनिक, गांवों का भी हो विकास: खरात

संस्थान से उद्यमिता के गुर सीखने वाले विद्यार्थियों को खरात ने सफलता के लिए जरूरी सात -सी- के गुरुमंत्र बताए। इसमें करेज-साहस, कैपिटल-धन, कैरेक्टर-सिद्धांतपूर्ण चरित्र, कंसिसटेंसी-प्रयासों में निरंतरता, चेंज-परिवर्तन की स्वीकार्यता, कम्युनिटी-समाज हित का ध्यान और कम्युनिकेशन-ग्राहकों से संवाद शामिल हैं। उन्होंने उद्यमी को सफलता के लिए पैसों की सुरक्षा, व्यापार के लिए पैसों की उपलब्धता बनाए रखना, फिजूल खर्च से दूर रहना, ग्राहकों और उद्यम के प्रति ईमानदार रहना तथा व्यापार में लाभ पर लगातार ध्यान देते रहने की सीख दी।