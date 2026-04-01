Ahmedabad: धंधुका में युवक की हत्या के बाद आगजनी मामले में एसआइटी गठित

हत्या के मामले में धंधुका के मोटी जोंक गांव निवासी राहुल गमारा ने धंधुका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें धंधुका नशीब सोसाइटी निवासी रिजवान मणियार और समीर एमदाणी पर हत्या का आरोप लगाया है। प्राथमिकी के तहत राहुल गमारा और धर्मेश गमारा दोनों बाइक से उनके एक परिजन का हालचाल पूछने जा रहे थे। रास्ते में धर्मेश ने राहुल को बताया कि दोपहर के समय उनकी बैंक के पास बाइक पार्क करने को लेकर रिजवान और समीर के साथ कहासुनी हो गई थी। दोनों नशीब सोसाइटी से गुजर रहे थे, तभी रिजवान और समीर ने धर्मेश की बाइक रोक ली और दोपहर की कहासुनी की बात कहते हुए झगड़ा शुरू कर दिया। समीर ने पकड़ लिया और रिजवान ने धर्मेश की जांघ पर चाकू से वार कर दिया। धर्मेश उनसे बचकर भागे लोगों के इकट्ठा हो जाने से आरोपी वहां से फरार हो गए। धर्मेश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया वहां उन्होंने दम तोड़ दिया।