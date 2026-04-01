Ahmedabad: प्रचार का वीडियो बनाने को ट्रैफिक रोकना पड़ा भारी, पुलिस ने लिया संज्ञान

ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इस वीडियो में दिखाई देने वाले युवाओं और वाहनों के नंबर प्लेट के आधार पर उनके मालिक व चालकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध बी डिवीजन ट्रैफिक थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया यह वीडियो 19 अप्रेल के पहले किसी समय का है। यह 19 अप्रेल को पुलिस के ध्यान में आया है। इसकी जगह नवरंगपुरा वाघ बकरी तीन रास्ता होने की बात सामने आई है। इसमें पुलिस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285, 54 और एमवी एक्ट 122 तथा 177 के तहत कार्रवाई करेगी।