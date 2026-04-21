महादान: तीन दिन में तीन अंगदान से 11 लोगों को मिला जीवनदान

सिविल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सरकार और समाजसेवी संस्थाओं के प्रयासों से समाज में अंगदान की जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। जब कोई परिवार अपने प्रियजन की मृत्यु के दुख में भी दूसरों को जीवन देने का निर्णय करता है, तो यह केवल चिकित्सा प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि मानवता का सर्वोच्च उत्सव बन जाती है। इन दाता परिवारों की उदारता और अस्पताल की टीम की मेहनत से ही ‘अंगदान महादान’ की पहल सार्थक हो रही है।