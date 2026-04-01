अहमदाबाद में 25 अप्रेल तक पारा 42 डिग्री के पार रहने के आसार

मनपा ने लोगों से कहा है कि घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ जैसे पानी, नींबू शरबत, छाछ, नारियल पानी का सेवन करते रहें। ताजे फल और सब्जियां खाएं, तैलीय व वासी भोजन से बचें। चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन कम करें। धूप में निकलते समय छाता, टोपी या स्कार्फ का प्रयोग करें। दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें और बीच-बीच में आराम करें। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें।