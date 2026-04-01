म.प्र.के व्यक्ति को हुआ अहमदाबाद शहर पुलिस का कड़वा अनुभव

परिहार ने जब पुलिस कर्मियों को बताया कि वे स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग का काम करते हैं, तो पुलिस ने उनके सहयोगी की ऑफिस डायरी उठा ली, जिसमें खर्चों, स्टूडेंट लोन और फॉरेक्स लेन-देन के नोट्स थे। पुलिस अधिकारियों ने हर प्रविष्टि पर सवाल किए और इसे 'कबूतरबाज़ी' कहा। उन्होंने कहा कि उसके बाद उन लोगों ने दबाव बनाने के लिए साइबर सेल ले जाने की धमकी दी। उन्होंने साइबर क्राइम सेल जाने की तैयारी दर्शाई तो दो लोग कार में बैठे और कुछ दूरी तक कार चलाई। बार-बार एक ही बात कहते रहे कि यदि कुछ है तो हमें बता दो हम मामला यहीं सुलझा देंगे। परिहार के साइबर सेल चलने के लिए कहा और तलाशी में कुछ नहीं मिला तो उन लोगों ने छोड़ दिया। हालांकि फिर भी वे जाते-जाते 'चाय-पानी' की मांग करना नहीं भूले। पुलिसकर्मियों के चाय-पानी की बात कही तो परिहार ने उन्हें अपने थेपले सौंपे और फिर आगे बढ़ गए।