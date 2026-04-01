नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने से गुजरात में सियासत गरमाई

रविवार को पालडी स्थित गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी सदस्य व पूर्व सांसद डॉ.अमी याज्ञिक ने बिल के पारित न होने के पीछे भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार की नीयत साफ होती तो महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू हो सकता था, लेकिन सरकार ने सीमांकन और जनगणना जैसी अटपटी शर्तें रखकर बिल को उलझाने और उसका अमल टालने का काम किया है। यह केवल महिलाओं के अधिकार पर प्रहार नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के साथ राजकीय अन्याय के समान है। अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने तो आजादी के प्रारंभिक दौर में ही महिलाओं को मताधिकार देने का क्रांतिकारीकदम उठाया था। राजीव गांधी सरकार ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया। 2023 में लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कांग्रेस ने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था, लेकिन सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती। यदि ऐसा नहीं होता तो 17 अप्रेल को लाए गए बिल में अटपटी शर्तें न लगाती।