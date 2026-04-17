परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी? यहां समझे पूरा गणित

Delimitation Seat Count: केंद्र सरकार ने विशेष संसदीय सत्र में तीन विधेयक पेश किए। इनके तहत लोक सभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 850 ( राज्यों को 815 और UT को 35) करने का प्रस्ताव है। साथ ही, 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लिए 2029 चुनावों से पहले परिसीमन किया जाएगा। इसको लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ।