राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश नारायण सिंह

हरिवंश नारायण सिंह (ANI)
Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर उपसभापति चुना गया है। यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है, और खास बात यह है कि इस बार भी उनका चयन बिना किसी विरोध या मतदान के निर्विरोध हुआ। भारतीय संसदीय इतिहास में यह एक उल्लेखनीय स्थिति मानी जा रही है, जब किसी उम्मीदवार को लगातार तीसरी बार इस पद के लिए बिना प्रतिस्पर्धा चुना गया हो।
इस प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे, जिससे इस चुनाव की राजनीतिक और संवैधानिक अहमियत और बढ़ गई। उनकी उपस्थिति ने यह संकेत भी दिया कि यह सिर्फ एक औपचारिक चुनाव नहीं था, बल्कि संसदीय कार्यप्रणाली में सहमति और संतुलन का महत्वपूर्ण क्षण था।
राज्यसभा उपसभापति का पद संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में हरिवंश नारायण सिंह का लगातार तीसरी बार इस पद पर निर्विरोध चुना जाना, उनके प्रति सदन के अधिकांश सदस्यों के विश्वास को भी दर्शाता है।
इस चुनाव में विपक्ष की ओर से कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया। इसके चलते पूरा चुनावी परिदृश्य पहले ही लगभग तय माना जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह स्थिति कभी-कभी रणनीतिक सहमति का परिणाम होती है, तो कभी विपक्ष की सीमित राजनीतिक मजबूती का संकेत भी देती है। हालांकि, इस बार का दृश्य यह भी दिखाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ मामलों में सहमति का माहौल भी बन सकता है, खासकर जब संसदीय परंपराओं और संस्थागत पदों की बात आती है।
हरिवंश नारायण सिंह का यह लगातार तीसरा निर्विरोध चयन भारतीय लोकतंत्र में एक दुर्लभ उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक स्वीकार्यता को दर्शाता है, बल्कि राज्यसभा की कार्यसंस्कृति में स्थिरता और निरंतरता का संकेत भी देता है। कुल मिलाकर, यह चुनाव संसदीय राजनीति में एक ऐसे क्षण के रूप में दर्ज हुआ है, जहां प्रतिस्पर्धा की जगह सहमति और संतुलन ने प्रमुख भूमिका निभाई।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे। उन्होंने हरिवंश नारायण सिंह को बधाई दी।
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