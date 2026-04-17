राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश नारायण सिंह

इस चुनाव में विपक्ष की ओर से कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया। इसके चलते पूरा चुनावी परिदृश्य पहले ही लगभग तय माना जा रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह स्थिति कभी-कभी रणनीतिक सहमति का परिणाम होती है, तो कभी विपक्ष की सीमित राजनीतिक मजबूती का संकेत भी देती है। हालांकि, इस बार का दृश्य यह भी दिखाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ मामलों में सहमति का माहौल भी बन सकता है, खासकर जब संसदीय परंपराओं और संस्थागत पदों की बात आती है।