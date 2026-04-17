महिला आरक्षण: NDA को चाहिए 360 वोट, है सिर्फ 293, कैसे पूरे होंगे नंबर? मोदी सरकार के लिए आज का दिन मुश्किल भरा

गणित साफ है। मौजूदा नंबर सरकार के पक्ष में नहीं है। संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए। लोकसभा में अभी 540 सांसद हैं तो यह संख्या बनती है 360। एनडीए के पास खुद के सिर्फ 293 सांसद हैं यानी 67 वोट और चाहिए। ये 67 वोट आएंगे कहां से, यही सबसे बड़ा सवाल है।