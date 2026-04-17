लकवाग्रस्त मां का ख्याल रखना बन गया था बोझ, कलयुगी बेटे ने चार मंजिला इमारत की छत से नीचे फेंका

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। पुलिस आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर बुजुर्गों की देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों को सामने ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में परिवारों को भावनात्मक और सामाजिक सहयोग की जरूरत होती है ताकि इस तरह की त्रासदी को रोका जा सके।