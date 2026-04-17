‘पैसे दो नहीं तो प्राइवेट फोटो वायरल कर दूंगा’ 500 महिलाओं से ऐंठे 2 करोड़ रूपए

Delhi Police Cyber: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाले एक बेहद शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी 35 वर्षीय आनंद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर फर्जी प्रोफाइल के जरिए महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। वह कभी डॉक्टर, कभी बड़ा कारोबारी, तो कभी फिल्म प्रोड्यूसर बनकर महिलाओं से दोस्ती करता और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था। एक बार रिश्ता बन जाने के बाद, वह शादी का झांसा देकर उनका भरोसा जीतता और फिर ठगी व ब्लैकमेलिंग की वारदातों को अंजाम देने लगता था।