दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज: कई इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी, अब 42 डिग्री की गर्मी और ‘लू’ के लिए रहें तैयार

शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के आसमान में बादलों की लुकाछिपी के बीच मौसम के कई रंग देखने को मिले। जहां राजधानी दिल्ली के मध्य और दक्षिणी इलाकों में अचानक हुई फुहारों ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत दिलाई, वहीं पड़ोसी शहर फरीदाबाद और नोएडा में भी बूंदाबांदी का दौर जारी रहा, जिससे उमस भरी गर्मी में थोड़ी कमी महसूस की गई। इसके विपरीत, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में प्रकृति का मिजाज कुछ अलग ही नजर आया, जहां दिन के उजाले में ही तेज धूल भरी आंधी ने अंधेरा छा दिया। इस आंधी और कम दृश्यता के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई और राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पहले ही 'येलो अलर्ट' जारी कर दिया था, जिसमें गरज-चमक के साथ तेज तूफान और छिटपुट बारिश की स्पष्ट चेतावनी दी गई थी।