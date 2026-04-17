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दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज: कई इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी, अब 42 डिग्री की गर्मी और ‘लू’ के लिए रहें तैयार

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को बारिश और आंधी के बाद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने और लू चलने की आशंका है।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Apr 17, 2026

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज

Delhi Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद) में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में मामूली गिरावट महसूस हुई। हालांकि, यह राहत अस्थायी रहने वाली है क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का अलर्ट जारी किया है।

शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के आसमान में बादलों की लुकाछिपी के बीच मौसम के कई रंग देखने को मिले। जहां राजधानी दिल्ली के मध्य और दक्षिणी इलाकों में अचानक हुई फुहारों ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत दिलाई, वहीं पड़ोसी शहर फरीदाबाद और नोएडा में भी बूंदाबांदी का दौर जारी रहा, जिससे उमस भरी गर्मी में थोड़ी कमी महसूस की गई। इसके विपरीत, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में प्रकृति का मिजाज कुछ अलग ही नजर आया, जहां दिन के उजाले में ही तेज धूल भरी आंधी ने अंधेरा छा दिया। इस आंधी और कम दृश्यता के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई और राहगीरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पहले ही 'येलो अलर्ट' जारी कर दिया था, जिसमें गरज-चमक के साथ तेज तूफान और छिटपुट बारिश की स्पष्ट चेतावनी दी गई थी।

क्यों बदला मौसम?

वहीं, मौसम विज्ञानियों के अनुसार, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर बने एक 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' के कारण यह बदलाव देखने को मिला है। वहां से उठी धूल की परत दिल्ली-एनसीआर तक पहुंच गई है, जिससे आसमान में धुंध छाई रही और हवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है।

भीषण गर्मी की आहट

आपको बता दें कि राहत के इस दौर के बीच मौसम विभाग ने सचेत किया है कि अगले दो से तीन दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत और दिल्ली-एनसीआर में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लू की स्थिति बन सकती है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है।

हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में

धूल भरी आंधी और धुंध के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एक बार फिर 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह AQI 241 दर्ज किया गया। शहर के 28 निगरानी स्टेशनों ने हवा की गुणवत्ता को 'खराब' और 6 ने 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया है।

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Published on:

17 Apr 2026 05:29 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज: कई इलाकों में बारिश और धूल भरी आंधी, अब 42 डिग्री की गर्मी और ‘लू’ के लिए रहें तैयार

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