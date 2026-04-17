‘बताएं कितना काला धन बरामद हुआ’, AAP नेताओं पर छापों को लेकर अरविंद केजरीवाल का PM नरेंद्र मोदी पर हमला

Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई लुधियाना समेत कई अन्य स्थानों पर चल रही है। इस मामले को लेकर अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए लिखा है कि बताएं आम आदमी पार्टी के नेताओं से कितना काला धन बरामद किया गया है। वहीं, इस रेड को लेकर लेकर अधिकारियों का कहना है कि यह छापेमारी एक चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें औद्योगिक भूमि के कथित दुरुपयोग के आरोप शामिल हैं।