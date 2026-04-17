EWS वर्ग को नहीं मिलेगी SC/ST/OBC के बराबर छूट, हाईकोर्ट ने परीक्षा में उम्र और अटैम्प्ट्स में राहत देने से किया इनकार

कोर्ट ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में उम्र सीमा और प्रयासों की संख्या पहले से तय है और इन नियमों में EWS के लिए कोई विशेष छूट शामिल नहीं है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार भविष्य में ऐसी कोई नीति बनाती है तो वह अलग बात होगी, लेकिन हाल ही में ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। साथ ही अनुच्छेद 342A का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य की OBC सूचियां अलग हो सकती हैं और उसी आधार पर लाभ तय होते हैं।