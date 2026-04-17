‘कोशिश’ के आरोप पर ‘पूरे अपराध’ की सजा नहीं होगी, POCSO एक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कम हुई आरोपी की कैद

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि न्याय प्रक्रिया में साक्ष्यों के साथ-साथ कानूनी प्रक्रियाओं की शुद्धता भी अत्यंत अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट रूप से माना कि हालांकि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और सबूतों से 'गंभीर यौन हमला' होने की पुष्टि हो रही है, लेकिन चूंकि ट्रायल कोर्ट ने शुरुआत में आरोपी पर केवल अपराध करने की 'कोशिश' का ही चार्ज लगाया था, इसलिए कानूनी और तकनीकी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए सजा को संशोधित करना अनिवार्य हो जाता है। जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने कानून की व्याख्या करते हुए आरोपी की सजा को धारा 10 (गंभीर यौन हमला) से बदलकर धारा 18 (अपराध करने का प्रयास) के अंतर्गत कर दिया। अदालत ने इस वैधानिक प्रावधान का हवाला दिया कि किसी भी अपराध के 'प्रयास' या 'कोशिश' के लिए दी जाने वाली सजा, उस मूल अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि से अधिक नहीं हो सकती।