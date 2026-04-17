गृह मंत्री के नाते कहता हूं, कोई मैनीपुलेशन नहीं होगा : अमित शाह

नई दिल्ली। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को एक साथ लाने के कारण विपक्ष ने लगातार अलग अलग कारणों से इस पर आपत्तियां जताईं। बिल को पुरस्थापित करते समय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि राज्यों की सीटों की संख्या में वर्तमान अनुपात ही रहेगा। मोदी ने अपनी बात रखते हुए कहा भी कि अमित भाई अपने जवाब में इसको और स्पष्ट करेंगे। पहले गृहमंत्री अमित शाह इसे शुक्रवार को बहस का जवाब देते समय स्पष्ट करने वाले थे लेकिन गुरुवार को ही प्रियंका गांधी के भाषण के बाद उन्होंने बिंदुवार हर बात का जवाब दिया।