‘क्या यही BJP और ABVP के संस्कार हैं?’ DUSU अध्यक्ष की गार्गी कॉलेज में जबरन एंट्री पर बवाल, AAP ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना

दिल्ली की गार्गी कॉलेज में हुआ यह पूरा विवाद शुक्रवार को हुए छात्र परिषद चुनाव से जुड़ा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव में खड़ी एक उम्मीदवार ने DUSU अध्यक्ष आर्यन मान से संपर्क किया और आरोप लगाया कि वोटिंग प्रक्रिया उसके साथ निष्पक्ष नहीं है। इसके बाद आर्यन मान अपने कुछ साथियों के साथ कॉलेज पहुंचे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। नियमों के अनुसार, गर्ल्स कॉलेज में पुरुषों की एंट्री केवल खास परिस्थितियों में और पूरी जांच के बाद ही दी जाती है।इसके बावजूद भी आर्यन मान और उनके साथ आए लोग कॉलेज परिसर में जबरदस्ती घुस गए और दावा किया कि उम्मीदवार के समर्थन में आए हैं।