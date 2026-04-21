RBI के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, 24 घंटे में ऐसे सुलझी गुत्थी

पुलिस के अनुसार, रविवार शाम करीब 5:36 बजे अंध विद्यालय के पास स्थित एक मकान में हमले की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मंदिर मार्ग थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को पहली मंजिल पर 63 वर्षीय मधो राम खून से लथपथ हालत में मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।