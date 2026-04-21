‘चुनाव को हाईजैक करना चाहती है बीजेपी’, कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने लगाया आरोप

परिसीमन बिल को वोटिंग के ज़रिए खारिज किए जाने के मुद्दे पर भी वेणुगोपाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में सीटों की संख्या कम करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकजुटता के चलते सरकार को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार तमिलनाडु में सीटों की संख्या कम करना चाहती है। ोीरे विपक्ष ने मिलकर उनका मुकाबला किया और उन्हें हराया। अब वो यह प्रचार कर रहे हैं कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और हम सब इसके खिलाफ हैं। यह पूरी तरह से झूठ है। तमिलनाडु की जनता यह साबित कर देगी कि पीएम मोदी का यह प्लान तमिलनाडु में बिल्कुल भी सफल नहीं होने वाला है।"