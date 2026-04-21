‘न्याय हो चुका है’, पहलगाम हमले की बरसी से एक दिन पहले भारतीय सेना का ट्वीट

सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद से ही लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आने लगीं। कुछ लोगों ने इसे देश की ताकत और एकता का प्रतीक बताया, तो कुछ ने इसके पीछे की घटना को लेकर सवाल उठाए। हालांकि सेना ने अपने संदेश में किसी खास घटना का जिक्र नहीं किया है, जिससे स्थिति और भी रहस्यमयी हो गई है।