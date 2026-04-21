‘Lawrence of Punjab’ पर शुरू हुआ सियासी बवाल, कांग्रेस ने गैंस्टर पर बनी सीरीज को बैन करने को कहा

राजा वारिंग ने एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब को एक अपराधी के नाम से जोड़ना बेहद दुखद है। उन्होंने लिखा कि भगत सिंह, सैनिक और किसान ही पंजाब की असली पहचान हैं, न कि कोई गैंगस्टर। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) दायर करेंगे ताकि इस सीरीज पर रोक लगाई जा सके।