21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘Lawrence of Punjab’ पर शुरू हुआ सियासी बवाल, कांग्रेस ने गैंस्टर पर बनी सीरीज को बैन करने को कहा

पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित डॉक्यूसीरीज़ को लेकर विवाद बढ़ गया है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने इसे राज्य की छवि के खिलाफ बताते हुए विरोध किया है।

2 min read
Google source verification

अमृतसर

image

Mukul Kumar

Apr 21, 2026

Lawrence Bishnoi

लॉरेंस बिश्नोई (सोर्स- @BishnoiAmazing)

पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित डॉक्यूसीरीज को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह की सामग्री राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाती है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

गैंगस्टर नहीं, शहीद और किसान हैं पंजाब की पहचान

राजा वारिंग ने एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब को एक अपराधी के नाम से जोड़ना बेहद दुखद है। उन्होंने लिखा कि भगत सिंह, सैनिक और किसान ही पंजाब की असली पहचान हैं, न कि कोई गैंगस्टर। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) दायर करेंगे ताकि इस सीरीज पर रोक लगाई जा सके।

सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिक्र

वारिंग ने अपने बयान में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को याद किया। उन्होंने कहा कि मूसेवाला की हत्या सिर्फ एक कलाकार की नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की क्षति थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉरेंस गैंग की वजह से कई परिवार आज भी दर्द झेल रहे हैं और ऐसे में इस तरह की सीरीज बनाना संवेदनहीनता को दर्शाता है।

कब रिलीज होगी ‘Lawrence of Punjab’?

ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 ने हाल ही में ‘Lawrence of Punjab’ नाम की डॉक्यूसीरीज की घोषणा की है। यह सीरीज 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इसे Riverland Entertainment ने प्रोड्यूस किया है और इसका निर्देशन राघव डार ने किया है।

मेकर्स के अनुसार, यह सीरीज केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि यह दिखाती है कि कैसे समाज, राजनीति और मीडिया मिलकर अपराध की छवि को आकार देते हैं। इसमें छात्र राजनीति, संगीत इंडस्ट्री और सोशल मीडिया के प्रभाव को भी शामिल किया गया है।

गैंगस्टर की छवि पर उठे सवाल

इस सीरीज के ट्रेलर के सामने आने के बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या अपराधियों पर आधारित कंटेंट समाज में गलत संदेश देता है। कई लोगों का मानना है कि इससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो सकती है और अपराध को ग्लैमराइज किया जा सकता है।

मूसेवाला हत्याकांड और गैंग कनेक्शन

गौरतलब है कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी माना जाता है।

अब अदालत पर टिकी सबकी नजर

अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करेगी या फिर यह सीरीज़ तय समय पर रिलीज होगी। लेकिन इतना साफ है कि यह मुद्दा केवल एक शो का नहीं, बल्कि पंजाब की छवि और समाज के मूल्यों से जुड़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें

बच्चे को मारी टक्कर, ग्रामीणों ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बदमाश सहित तीन को दबोचा
जयपुर
jalore_news_villagers_catch_three_including_the_miscreant_of_lawrence_group.jpg

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Apr 2026 07:35 am

Hindi News / National News / ‘Lawrence of Punjab’ पर शुरू हुआ सियासी बवाल, कांग्रेस ने गैंस्टर पर बनी सीरीज को बैन करने को कहा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु चुनाव: गठबंधन दलों के वोट ट्रांसफर हुए तो चौंकाने वाले नतीजे संभव, कई सीटों पर AIADMK के भरोसे पर BJP

Elections
राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव 2026: नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पूरे देश की नजर, वफादारी की राख से उपजी बगावत की ‘नई आग’

West Bengal Elections
राष्ट्रीय

तमिलनाडु चुनाव: हमारी लड़ाई BJP-RSS की विभाजनकारी राजनीति खिलाफ है, AIADMK पर भड़के राहुल गांधी- अरविंद केजरीवाल

Rahul Gandhi (1)
राष्ट्रीय

‘हर दिन कई लोग मारे जा रहे या गायब हो रहे हैं’, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया

People protesting in Balochistan
राष्ट्रीय

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी, किसानों को होगा फायदा

pm-kisan-yojana-22nd-installment-date-rajasthan-farmers-payment-update-and-beneficiary-news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.