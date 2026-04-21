तमिलनाडु चुनाव: गठबंधन दलों के वोट ट्रांसफर हुए तो चौंकाने वाले नतीजे संभव, कई सीटों पर AIADMK के भरोसे पर BJP

तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ दलों के इर्द-गिर्द घूमती है, पर राज्य के दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी में दो राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। नागरकोइल से भाजपा के वर्तमान विधायक एमआर गांधी, कन्याकुमारी से विजय धारिणी, सातुर से प्रदेश अध्यक्ष नायनार नागेंद्रन और कोयम्बटूर उत्तर से महिला मोर्चा की अध्यक्ष वणति श्रीनिवासन मजबूत दावेदार हैं। अविनाशी से केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन अपने दलित वोट बैंक के अलावा गठबंधन से समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। पिछली बार भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीटों पर उसे जीत मिली थी। इस बार 27 सीटों पर चुनौती दे रही है और अधिक मत प्रतिशत के साथ ज्यादा सीटों की उम्मीद है।