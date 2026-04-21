तमिलनाडु चुनाव: हमारी लड़ाई BJP-RSS की विभाजनकारी राजनीति खिलाफ है, AIADMK पर भड़के राहुल गांधी- अरविंद केजरीवाल

कोलाचेल की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि AIADMK पार्टी अब स्वतंत्र नहीं है, बल्कि तमिलनाडु में भाजपा के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ा रही है। इस सभा में राहुल गांधी ने RSS के प्रभाव में केंद्र सरकार पर एक भाषा-एक संस्कृति थोपने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि तमिलनाडु की पहचान और स्वायत्तता की रक्षा जरूरी है।

DMK-कांग्रेस गठबंधन तमिलनाडु के अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह चुनावी लड़ाई भाजपा की बांटने वाली राजनीति का विरोध करने, उसे हराने और पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने के खिलाफ है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारी यह लड़ाई BJP और RSS की विभाजनकारी राजनीति खिलाफ है। उन्होंने मतदाताओं से गठबंधन के समर्थन की अपील की।