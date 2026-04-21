रिश्ते हुए शर्मसार; नशे में बेटे ने अपनी ही 70 साल की मां को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

घटना से एक दिन पहले आरोपी ने नशे में अपनी 16 साल की बेटी को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया था। उसके रोज-रोज के झगड़ों और नशे से परेशान होकर बेटी नाराज हो गई और अपनी बुआ के घर चली गई। इसके बाद घर में सिर्फ बुजुर्ग मां और आरोपी बेटा ही रह गए। शनिवार रात जब वह घर पर आया। तब भी वह नशे में धुत था। बुजुर्ग मां ने उसे सिर्फ खाना खाने के लिए बोला था, लेकिन सिर्फ इसी बात पर वह गुस्से में आ गया और उसने पहले अपनी मां के हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया। वह बुजुर्ग महिला उनके साथ ऐसा नहीं करने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी ने अपनी मां की एक नहीं सुनी।