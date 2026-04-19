19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘बिना रिकॉर्ड के कैसे मिलेगा न्याय?’ सौरभ भारद्वाज ने उठाए न्याय पर सवाल, अब अरविंद केजरीवाल फिर से होंगे हाईकोर्ट में पेश

अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होंगे। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने को लेकर विवाद बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Apr 19, 2026

kejriwal affidavit dispute delhi high court hearing video conference

सोमवार को फिर कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल

Kejriwal Affidavit Dispute: दिल्ली की राजनीति में इन दिनों आबकारी नीति मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई का दौर जारी है और हर पेशी के साथ नए पहलू सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब यह खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जस्टिस स्वर्णकांता ने इस केस को दोबारा खोलने से मना कर दिया था। लेकिन अब सौरभ गुप्ता ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होंगे।

हलफनामे और जवाब को रिकॉर्ड में लेने पर विवाद

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि अदालत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में नहीं ले रही है। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- अरविंद केजरीवाल ने पहले एक अतिरिक्त हलफनामा देने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्हें खुद अदालत में जाकर पेश होना पड़ा। अब CBI ने उस हलफनामे पर अपना जवाब दे दिया है और केजरीवाल उस पर अपना जवाब देना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनके इस जवाब को भी रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जा रहा, जिससे उनकी कानूनी प्रक्रिया ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रही है।

न्याय कैसे मिलेगा?

सौरब भारद्वाज का कहना है कि केजरीवाल का प्रति-जवाब भी कोर्ट रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनके आवेदन, हलफनामे और जवाब को ही दर्ज नहीं किया जाएगा, तो फिर उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। इसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल सोमवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होंगे। इस दौरान वे अदालत से निवेदन करेंगे कि उनके प्रति-जवाब को भी रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, ताकि उनकी बात सही तरीके से सुनी जा सके।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?

पिछले गुरुवार को अरविंद केजरीवाल भी हाईकोर्ट में ऑनलाइन तरीके से पेश हुए थे। उस समय उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से कहा था कि उनका अतिरिक्त हलफनामा रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाए। कोर्ट ने उनकी यह बात मान ली थी और हलफनामा स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ कर दिया था कि जज को इस केस से हटाने की जो मांग केजरीवाल ने की है, उस पर फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। इसलिए जब तक उस पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक मामले की आगे की सुनवाई शुरू नहीं की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘जज साहब, आपके बच्चे तुषार मेहता के साथ काम करते हैं’, स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की नई दलील
नई दिल्ली
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अरविंद केजरीवाल

Delhi News

high court

Updated on:

19 Apr 2026 03:21 pm

Published on:

19 Apr 2026 03:20 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘बिना रिकॉर्ड के कैसे मिलेगा न्याय?’ सौरभ भारद्वाज ने उठाए न्याय पर सवाल, अब अरविंद केजरीवाल फिर से होंगे हाईकोर्ट में पेश

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘क्या यही BJP और ABVP के संस्कार हैं?’ DUSU अध्यक्ष की गार्गी कॉलेज में जबरन एंट्री पर बवाल, AAP ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना

gargi college controversy dusu aryan maan forced entry aap bjp abvp row
नई दिल्ली

दिल्ली आने-जाने वालों के लिए बड़ा झटका, एंट्री पर बढ़ा चार्ज

राष्ट्रीय

राजधानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगरपुरिया गैंग के दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर

राष्ट्रीय

‘इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं,’ महिला आरक्षण बिल गिरने पर दिल्ली की सीएम ने विपक्ष पर कसे तंज

women reservation bill rekha gupta slams opposition over 33 percent quota row
नई दिल्ली

महिला आरक्षण पर मोदी सरकार की पहल को बंगाल चुनाव में M फैक्टर की काट बना पाएगी भाजपा?

women reservation bill 2026, Opinion of Vijay Kumar Jha on Women's Reservation Bill,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.