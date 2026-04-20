जीने के लिए करते हैं काम और वही ले रहा जान, अकेले सिलिका डस्ट से खतरे में 5 करोड़ मजदूर

काम से जुड़ा सेहत संबंधी खतरा दुनिया भर में बड़ी समस्या है। भारत में भी यह गंभीर समस्या है। ऐसा इसलिए कि यहां करीब 90 फीसदी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनके लिए काम के दौरान सेहत और जान की सुरक्षा का बहुत ख्याल रखा नहीं जाता। खतरा तो बाकी दस फीसदी को भी झेलना पड़ता है, लेकिन 90 फीसदी की तुलना में कम। उनके लिए राहत की बात यह भी है कि उन्हें 90 फीसदी की तुलना में स्वास्थ्य सुविधा भी ज्यादा मिलती है।