पंजाब में ISI का खतरनाक प्लान, युवाओं को 4 लाख देकर आतंकी बना रहा, कैसे खुला राज?

पहले जम्मू-कश्मीर की सीमा पर हथियार और ड्रग्स भेजना मुश्किल था। अब पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और PoK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद बॉर्डर पर सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई। ISI के कई प्रयास नाकाम हो चुके हैं।