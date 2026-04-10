पाकिस्तान के लिए जासूसी, ISI मॉड्यूल का भंडाफोड़; दिल्ली पुलिस ने 10 आरोपियों को दबोचा

फिलहाल इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कुल दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद उनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और स्टोरेज उपकरण, के साथ-साथ कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां इन सभी उपकरणों का गहन तकनीकी विश्लेषण कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपियों के संपर्क किन-किन लोगों से थे और उनका नेटवर्क कितना बड़ा और सक्रिय था।