बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट! नीतीश कुमार को मिल गई बड़ी जिम्मेदारी, JDU की बैठक में लिया गया अहम फैसला

बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिला है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जनता दल यूनाइटेड की पहली बड़ी बैठक हुई। लेकिन इसमें नया विधायक दल नेता चुनने की जगह पार्टी ने नीतीश कुमार को ही पूरा अधिकार दे दिया। अब नया नेता कौन बनेगा, यह फैसला सिर्फ नीतीश कुमार ही लेंगे।