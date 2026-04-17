‘पार्टी के नेता गायब, हटाया गया उपनेता मौजूद,’ राघव चड्ढा ने राज्यसभा में अपनी ही पार्टी पर कसा तंज

राज्यसभा में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा, “जिस पार्टी से मैं आता हूं, उसके नेता सदन में मौजूद नहीं हैं।” उन्होंने इशारे में संजय सिंह और नए उपनेता अशोक कुमार मित्तल का जिक्र किया। चड्ढा ने आगे कहा, “मैं हाल ही में हटाया गया उपनेता हूं, लेकिन मैं सदन में मौजूद हूं।” उनका यह बयान साफ तौर पर पार्टी नेतृत्व पर तंज माना जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को बधाई दी और कहा कि अब तक उनका रिश्ता खट्टा-मीठा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आगे यह और बेहतर होगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भविष्य में बोलने के लिए एक-दो मिनट ज्यादा समय मिलने की उम्मीद है।