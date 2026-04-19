PM Modi Rally: ‘आपने देखा संसद में क्या हुआ’, महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र कर बंगाल में पीएम मोदी ने ममता पर साधा निशाना

PM Modi Rally: पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष को महिला विरोधी भी बताया है और कहा कि आपने देखा संसद में क्या हुआ, महिलाओं के अधिकार वाले विधेयक को विपक्ष ने गिरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का विरोध कर महिलाओं के साथ साजिश की है।