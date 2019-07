नई दिल्‍ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को संसद में जानकारी दी गई कि सरकार देशद्रोह कानून ( sedition law ) समाप्त नहीं करेगी। आतंकियों और अलगाववादियों को सबक सिखाने के लिए यह कानूनी प्रावधान आगे भी जारी रहेगा। सरकार के इस रुख से साफ है कि आईपीसी की धारा 124 (A) बनी रहेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री नित्‍यानंद राय ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी सदन को दी। सरकार की ओर से कहा गया है कि देशद्रोही, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए इस कानून का रहना आवश्यक है।

MoS Home Nityanand Rai (file pic) in Rajya Sabha denies that Government has cleared the name 'Bangla' for West Bengal as proposed by West Bengal Government. The question was asked by Rajya Sabha MP Ritabrata Banerjee. pic.twitter.com/m053FtSpj0

कानून का दुरुपयोग कर रही है सरकार

इस मुद्दे पर विपक्ष का आरोप है कि अंग्रेजों के समय के देशद्रोह कानून ( Sedition law ) का सरकारें दुरूपयोग करती आई हैं। अब इसे खत्‍म करने का समय आ गया है। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में कह दिया था कि सत्ता में आने पर वो इस कानून को खत्म कर देगी। कांग्रेस के इस रुख से इस मुद्दे पर अनावश्‍यक रूप से विवाद खड़ा कर दिया था।

BJP के 40 सांसदों से आज अपने आवास पर मिलेंगे पीएम मोदी, जनहित में काम करने का देंगे गुरु

देशद्रोह कानून ( Sedition law ) को हटाने के समर्थन में दलील दी जाती रही है कि 1860 में बने इस कानून को अंग्रेजों ने आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था। उस समय आज़ादी के सिपाहियों के खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती थी। देश के आजाद होने के बाद भी इस धारा को बदला नहीं गया।

कट मनी पर हुई नोकझोंक

TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बीजपी सांसद लॉकेट चटर्जी के कट मनी वाले बयान को संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग की, जिसमें ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस पर BJP और TMC सांसदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। स्पीकर ने कहा कि इस सदन को बंगाल विधानसभा बनाने की कोशिश मत कीजिए।

Jaya Bachchan, Samajwadi Party MP, on her zero hour notice in Rajya Sabha today over safety of women and children: There is apathy. All the governments make ministries, but for women & children, no development takes place. There is a lot of difference in saying and doing. pic.twitter.com/GYXT49oUr3