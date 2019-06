नई दिल्‍ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नागरिकता विवाद को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस पर देश भर में राजनीति गरम है। इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्‍यारोप भी जारी है। इस बारे में सवाल पूछने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्रालय को शिकायत करता है या चिट्ठी लिखता है तो उस पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर होती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सामान्य प्रक्रिया है। उन्‍होंने कहा कि गृह मंत्रालय से जारी नोटिस को चुनाव से जोड़कर देखने की जरूरत है।

इतनी बड़ी बकवास कभी नहीं सुनी

गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्‍होंने नागरिकता को लेकर जारी विवाद पर कहा है कि यह मामला समझ से परे है। उन्‍होंने कहा कि मैंने इतनी बड़ी बकवास कभी नहीं सुनीं। पूरा हिन्‍दुस्‍तान जानता है राहुल गांधी यहीं पैदा हुए हैं। उनकी परवरिश यहीं हुई है। जब सबकुछ यहीं हुई तो नागरिकता कहां की होगी?

Union home Minister Rajnath Singh on MHA notice to Congress President Rahul Gandhi over citizenship: When a member of Parliament writes to any ministry, action required on their query is taken. It is not a big development, it is normal process. pic.twitter.com/nziFJzg801