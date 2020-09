मानसून सत्रः याद किए गए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत दिवंगत नेता

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच पुख्ता इंतजाम और विशेष सुविधाओं के साथ संसद का मानसून सत्र ( Parliament monsoon session ) सोमवार से शुरू हो गया है। संसद के मौजूदा सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukherjee ) समेत सदन के उन 18 अन्य पूर्व और मौजूदा सांसदों को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिनका इस वर्ष निधन हो गया है। राज्यसभा और लोकसभा के सभापति की अगुवाई सोमवार को सांसदों द्वारा दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई।

इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के साथ भारत ने एक सक्षम प्रशासक और महान राजनेता खो दिया है। इसके साथ ही संसद के उच्च सदन ने बेनी प्रसाद वर्मा, एमपी वीरेंद्र कुमार और अमर सिंह समेत राज्यसभा के तीन मौजूदा सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था।

इसके अलावा पूर्व सदस्यों अजीत पीके जोगी, सरोज दुबे, विश्व बंधु गुप्ता, बिष्णु चरण दास, राम अवधेश सिंह, हिपहेई, एमवी राजशेखरन, सनातन बीसी, बसंत कुमार दास, आरटी गोपालन, भवानी चरण पटनायक, श्यामल चक्रवर्ती, नंदी येल्लयाह और नरेंद्र कुमार स्वैन को भी सांसदों द्वारा याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई।

