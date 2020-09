कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आई बड़ी राहत की खबर, रिकवरी रेट पहुंचा 78 फीसदी

नई दिल्ली। एक तरफ जहां देश में रोजाना कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते नए मामलों ( Coronavirus Cases in India ) से लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है, ठीक इसी वक्त एक अच्छी खबर भी आपके सामने आ रही है। बस जरूरत है उस पर गौर करने की। देश में तेजी से ठीक होते कोरोना वायरस मरीजों की संख्या सोमवार को एक मील का पत्थर पार कर गई है। पिछले काफी वक्त से देश में लगातार तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा रिकवरी रेट ( corona patients recovery rate ) अब 78 फीसदी तक तक पहुंच चुका है। यह रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को दिखाने और इस महामारी के डर को कम करने के लिए काफी है।

सबसे पहले बता दे कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना वायरस के कुल 92,071 नए मामले सामने आए हैं। जबकि इसी दौरान 77,512 मरीजों को छुट्टी भी दे दी गई है। अब भारत में इस महामारी से ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 37 लाख 80 हजार 107 हो गई है। देश में अब तक 5 करोड़ 72 लाख 39 हजार 428 लोगों के सैंपल की टेस्टिंग की जा चुकी है।

इसके साथ ही कोरोना वायरस महामारी से ठीक होने वाले मामलों और एक्टिव केस के बीच का फासला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यह अंतर सोमवार को करीब 28 लाख (27 लाख 93 हजार 509) तक पहुंच चुका है। वहीं, देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 9 लाख 86 हजार 598 है।

#CoronaWatch ◾ 48,46,427 total confirmed cases ◾ 37,80,107 cases cured/recovered ◾ 5,72,39,428 samples tested Here's the State-wise distribution of #COVID19 cases in the country (as on 14th September 2020) #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/g19vdxc34o

बीते 24 घंटों में देश के भीतर मरने वालों की संख्या 1,136 रही है। जबकि महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना वायरस ने कुल 79,722 लोगों की जान ले ली है। देश में फिलहाल कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 48 लाख 46 हजार 427 हो गए हैं।

इन मामलों में 60 फीसदी से अधिक एक्टिव केस 5 राज्यों से सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु का नाम शामिल हैं। जबकि इन्ही राज्यों से ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या भी 60 फीसदी पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटें में सामने आए नए मामलों में महाराष्ट्र का नाम इस सूची में पहले नंबर पर है। यहां 24 घंटों के दौरान 22,000 से अधिक नए कोरोना केस दर्ज किए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 9,800 से अधिक नए मामले देखने को मिले हैं।

वहीं, बीते 24 घंटों में हुईं नई मौतों में से लगभग 53 फीसदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे तीन राज्यों में देखने को मिली हैं। इसके बाद मौत के मामले में तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। कल दर्ज की गई 36 फीसदी से अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं और यह आंकड़ा 416 है।

On a steep rising curve, India’s recovery rate touches 78%



✅There are 28 lakh more recoveries than Active Cases



✅60% of total active cases in the 5 most-affected States



Read here: https://t.co/62il49AvPO pic.twitter.com/XVSM3DYtO5