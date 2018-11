नई दिल्ली। कश्मीर में वैसे तो तापमान का पारा गिरा हुआ है लेकिन सियासी पारा चढ़ गया है। राज्य की विधानसभा भंग हो गई है। सभी राजनैतिक पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति बनाने में लगी हुईं हैं। इस बीच भाजपा ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी महासचिव और जम्‍मू-कश्‍मीर के प्रभारी राम माधव ने पीडीपी और एनसी को सीमा पार से निर्देश मिलने का आरोप लगाया है। राम माधव ने कहा कि पीडीपी और एनसी ने पिछले महीने स्थानीय निकाय चुनावों का बहिष्कार किया था। ये निर्देश उन्हें सीमा पार से मिले थे।हो सकता है कि उन्हें साथ आने और सरकार बनाने के नए निर्देश मिले हों। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ ही है।

वहीं राज्यपाल को फैक्स के जरिए सरकार बनाने दावा सौंपने की कोशिश पर राम माधव ने कहा, " राजभवन की फैक्स मशीन क्यों खराब है इसका जवाब तो केवल राज्यपाल ही दे सकते हैं। लेकिन ये मैडम महबूबा का बेकार का बहाना है। उन्होंने पत्र में सरकार बनाने का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने (महबूबा) कहा मैं आऊंगी, उसके बाद देखूंगी फिर दवा किया जाएगा"। माधव ने पूरी घटनाक्रम को ड्रामा करार दिया है।

#WATCH : BJP national general secretary Ram Madhav says on dissolution of J&K assembly, "PDP & NC boycotted local body polls last month because they had instructions from across the border. Probably they had fresh instructions from across the border to come together & form govt." pic.twitter.com/wNjGSFmJbc

राम माधव के दावे पर उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं। भाजपा के आरोपों को उन्होंने बकवास बताया। उनका कहना है कि स्थानीय चुनावों का बहिष्कार करने का निर्देश पाकिस्तान से मिला ये साबित करके दिखाएं। उन्होंने राम माधव को आरोप साबित करने की चुनौती दी है।

No, misplaced attempts at humour won’t work. You HAVE claimed my party has been acting at the behest of Pakistan . I dare you to prove it! Place the evidence of your allegation of NC boycott of ULB polls at Pak behest in public domain. It’s an open challenge to you & your Govt. https://t.co/7cumKwKxuM