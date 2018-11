कश्मीर में सियासी पारा बढ़ने से चला बैठकों का दौर, भाजपा बोली- लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव होने चाहिए

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में सियासी घमासान मचा जारी है। राज्य मेें सरकार बनाने को लेकर चली उठापटक के बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा को भंग कर दिया है। लेकिन इस ऐलान ने पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है।

सुबह 11 बजे बैठक

जम्मू कश्मीर पर राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में राज्य में एकदम से आए राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना ने जानकारी दी की भाजपा ने आज अहम बैठक बुलाई है जिसमें सभी विधायक शामिल रहेंगे। भविष्य में क्या करना है उसपर फैसला लिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराएं जाएं। बता दें कि भाजपा कोर ग्रुप में प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना के अलावा केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा, शमशेर सिंह मन्हास, पूर्व मंत्री सत शर्मा, पूर्व उपमुख्यमंत्री कवींद्र के अलावा महासचिव संगठन अशोक कौल, महासचिव डॉ. नरेंद्र सिंह, युद्धवीर सेठी शामिल हैं। गौरतलब है कि बुधवार को रैना ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव से बात की।

महबूबा मुफ्ती ने बुलाई बैठक

सुबह 10 बजे राज्‍य की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास पर पार्टी के सभी नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई है। उधर महबूबा मुफ्ती और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच भी आज मुलाकात की भी खबरें हैं।

