पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ की बैठक, यूपी में बड़ा फेरबदल की अटकलें तेज

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने से अधिक का समय है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय हो गई है। बीते कुछ दिनों से पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तर के नेतृत्व के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है।

इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रेदश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनके आवास पर बैठक की। सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति व मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी की बैठक करीब 80 मिनट तक चली। उत्तर प्रदेश के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में हुई ये बैठकें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इससे पहले गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदत्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत हुई थी। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब बीजेपी ने राज्य स्तर पर कई समीक्षा बैठकें की हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मंत्री पद में फेरबदल हो सकता है।

Delhi | A meeting is underway between Union Home Minister Amit Shah , BJP national president JP Nadda and PM Narendra Modi at the Prime Minister's residence.



(File photos) pic.twitter.com/nSl2bXmgS8