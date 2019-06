नई दिल्‍ली। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने पहले से ज्‍यादा बड़े जनादेश के साथ सेवा का अवसर दिया है। आज नया सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के साथ नई आशाएं तथा स्वप्न जुड़े हैं।

Prime Minister Narendra Modi at the Parliament: Today, a new session is starting, there are new hopes and dreams with the beginning of this session. Since independence ,this Lok Sabha elections saw highest number of women voters and women MPs. pic.twitter.com/YGGGDInX99

उन्‍होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्‍यादा महिला वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही इस बार सबसे अधिक महिला सांसद सदन में चुनकर आई हैं।

PM Modi at the Parliament for the first session of the 17th LS: After several decades, a govt has won absolute majority for the second term. People have given us the chance to serve the country again. I request all the parties to support the decisions that are in favour of people pic.twitter.com/v91fmErLbs