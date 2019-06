नई दिल्‍ली। पिछले चार दिनों से जूनियर डॉक्‍टरों पर हिंसक हमले के खिलाफ पश्चिम बंगाल में डॉक्‍टरों की जारी हड़ताल शुक्रवार को देश भर में फैल गई। इसके साथ ही डॉक्टरों का विरोध भी बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में गुस्साए 100 से ज्यादा डॉक्टर्स ने इस्तीफा सौंप दिया।

दिल्‍ली, मुंबई, हैदराबाद, सिलीगुड़ी सहित कई महानगरों व शहरों में पश्चिम बंगाल के डॉक्‍टरों के समर्थन में चिकित्सकों की हड़ताल और जोरदार प्रदर्शन सुबह से जारी है। देश भर में डॉक्‍टरों के हड़ताल पर जाने से निजी और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

#UPDATE West Bengal: Total 119 doctors of North Bengal Medical College & Hospital, Darjeeling, have resigned over violence against doctors in the state. https://t.co/sW8gc0AWr2 — ANI (@ANI) June 14, 2019

वहीं, पश्चिम बंगाल में अभी डॉक्टरों का विरोध शांत नहीं हुआ है। चिकित्सकों के खिलाफ राज्यभर में हिंसा के विरोध स्वरूप दार्जिलिंग स्थित नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अब तक कुल 119 चिकित्सकों ने इस्तीफा दे दिया है।

दिल्‍ली में तीमारदार अपने मरीजों को लेकर भटक रहे हैं लेकिन इजाल नहीं हो पा रहा है। एम्‍स दिल्‍ली तक में जिन मरीजों का ऑपरेशन या डायलिसिल होना था उनका भी इलाज करने से डॉक्‍टरों ने इनकार कर दिया है। दिल्‍ली के अस्‍पतालों में ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हैं।

Delhi: Patients and their relatives outside the OPD at All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS). Resident Doctors Association (RDA) of aiims is on strike today over violence against doctors in West Bengal . pic.twitter.com/rRCeZqDfxr — ANI (@ANI) June 14, 2019

आईएमए और एम्‍स की अपील का दिखा असर

भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) और एम्स के रेजीडेंट डॉक्टर संघ (आरडीए) के देशभर के चिकित्‍सक संघों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील का असर साफ दिखाई दे रहा है। आईएमए ने सभी राज्यों की शाखाओं के सदस्यों से शुक्रवार को काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन करने की अपील की थी।

Delhi: Doctors at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) prepare to observe strike over violence against doctors in West Bengal. pic.twitter.com/pza71njjum — ANI (@ANI) June 14, 2019

आईएमए ने एक बयान में कहा था कि एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता में सामने आई घटना अमानवीय प्रकृति की है। आईएमए पश्चिम बंगाल में एक युवा डॉक्टर पर हुए हमले की निंदा करता है। आईएमए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पूरा चिकित्सक समुदाय इस मुद्दे पर हड़ताल पर गए रेजीडेंट डॉक्टरों के साथ है।

Delhi: Patients face difficulties as Resident Doctors Association (RDA) of AIIMS is on strike today over violence against doctors in West Bengal. Relative of a patient says, "My mother's dialysis was scheduled for today, we were told to go & get it done from somewhere else," pic.twitter.com/sFVF6D8VMj — ANI (@ANI) June 14, 2019

दिल्‍ली में मरीज परेशान

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्‍स) की रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के विरोध में शुक्रवार को हड़ताल पर है। एम्‍स के डॉक्‍टरों का धरना प्रदर्शन जारी है।

डॉक्‍टर्स के हड़ताल पर होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्‍ली सरकार के तहत संचालित सबसे बड़ा अस्‍पताल सफदरजंग और अन्‍य अस्‍पतालों में डॉक्‍टर हड़ताल पर हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्स) और सफदरजंग अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को भी सांकेतिक विरोध किया था। दिल्‍ली के दोनों सबसे बड़े सरकारी अस्‍पताल के डॉक्‍टरों ने गुरुवार को अपने सिर पर काली पट्टियां बांधकर काम किया था।

Maharashtra Association of Resident Doctors (MARD) to observe strike today over violence against doctors in West Bengal. Official statement says, "We are shutting down our OPD, ward and academic services from 8 am to 5 pm today. Emergency services will not be hampered." — ANI (@ANI) June 14, 2019

मुंबई में भी डॉक्‍टर्स हड़ताल पर

महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के विरोध में शुक्रवार को हड़ताल पर रहने का फैसला किया। मुंबई में हड़ताल की वजह से आपातकालीन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं।

West Bengal: Doctors at North Bengal Medical College, Siliguri observe strike over violence against doctors at NRS Medical College & Hospital pic.twitter.com/qZvMkUEX0X — ANI (@ANI) June 14, 2019

ओपीडी सेवाएं ठप

उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी के डॉक्टर भी शुक्रवार को एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा पर हड़ताल में शामिल हुए। सिलीगुड़ी के डॉक्‍टरों ने आज काम का पूरी तरह से बहिष्‍कार किया है।

Hyderabad: Doctors at Nizam's Institute of Medical Sciences hold protest march over violence against doctors at West Bengal's NRS Medical College & Hospital. pic.twitter.com/Y3BsYjxTZ8 — ANI (@ANI) June 14, 2019

विरोध मार्च

डॉक्‍टरों के हड़ताल का असर उत्‍तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत में भी है। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल के एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा पर विरोध मार्च निकाला।

