अनंतनाग आतंकी हमलाः गृह मंत्रालय पहुंचे CRPF के डीजी, अमित शाह को देंगे जानकारी

नई दिल्‍ली। एक तरफ जम्मू-कश्मीर में बुधवार को अनंतनाग आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 5 जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो दूसरी तरफ सीआरपीएफ के महानिदेशक आरआर भटनागर गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं। डीजी भटनागर गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर अनंतनाग आतंकी हमले की विस्‍तृत जानकारी देंगे। बताया जा रहा है इस हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी ब्‍योरा देंगे।

गुरुवार को आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के पांचों जवानों को श्रीनगर में अंतिम विदाई दी गई। ये सभी जवान 116 बटालियन के थे। अब सभी जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गांव में पहुंचाया जाएगा।

सुरक्षाबलों ने मार गिराए 2 आतंकी

बुधवार को अनंतनाग में आतंकियों के द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 5 जवान शहीद हो गए। ऐसे में एक बार फिर घाटी में सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बाइक पर आए दो नकाबपोश हमलावरों ने ये हमला किया। इस हमले में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को भी मार गिराया।

Srinagar: Wreath laying ceremony of 5 CRPF personnel who lost their lives in Anantnag terrorist attack in Jammu & Kashmir yesterday pic.twitter.com/WtJKbYE93h