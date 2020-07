India-China Dispute के बीच राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे पीएम मोदी

नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी गंभीर सीमा विवाद के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे तक यह बैठक चली। इस दौरान दोनों ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में रविवार सुबह करीब 11.30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे। पीएम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर जानकारी दी। हालांकि अभी तक इस बैठक में किन विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई, यह सामने नहीं आया है।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi called on President Ram Nath Kovind and briefed him on the issues of national and international importance at Rashtrapati Bhavan today pic.twitter.com/YPqOxAvtuK

हालांकि यहां यह जानना जरूरी है कि पीएम मोदी अभी दो दिन पहले ही लद्दाख से वापस लौटे हैं। पीएम मोदी ने वहां पर पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में घायल सैनिकों से मुलाकात कर उनका हाल जाना था। इसके साथ ही उन्होंने सीमा के हालात की समीक्षा करने के बाद सैनिकों को संबोधित किया था।

वहीं, इससे पहले उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी एक ट्वीट के जरिये महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, "इतिहास में भारत एक बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हमें कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे सामने डाली गई चुनौतियों के प्रति हमें अपनी प्रतिक्रिया में दृढ़ रहना चाहिए।"

India is passing through a crucial moment in the history. We are faced with a number of internal and external challenges. But we should remain resolute in our response to the challenges thrown at us.