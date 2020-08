PM Narendra Modi भी थे Amar Singh की दोस्ती के मुरीद, ट्वीट कर लिखी यह बात

नई दिल्ली। देश के मशहूर राजनीतिज्ञ और समाजवादी पार्ट के पूर्व नेता अमर सिंह ( Amar Singh, former leader of Samajwadi Party ) का शनिवार को निधन हो गया हैं। 64 वर्षीय अमर सिंह ( Amar Singh Death ) किड़नी रोग से पीड़ित थे, उनका इलाज सिंगापुर ( Singapore ) के एक हॉस्पिटल में चल रहा था। शनिवार को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते उनका निधन हो गया। अमर सिंह के निधन की खबर ( Amar Singh Death News ) पर राजनीति, व्यवसाय जगत और बॉलीवुड समेत तमाम जानी मानी हस्तियों ने दुख जताया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने भी अमर सिंह के निधन पर दुख प्रकट किया है।

LG Anil Baijal ने पलटा Delhi Government का फैसला तो Manish Sisodia ने Amit Shah को लिखा पत्र

Amar Singh Ji was an energetic public figure. In the last few decades, he witnessed some of the major political developments from close quarters. He was known for his friendships across many spheres of life. Saddened by his demise. Condolences to his friends & family. Om Shanti.