Smart India Hackathon 2020: PM Modi बोले- देश के विकास में युवाओं की बड़ी भूमिका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शनिवार को विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले ( Smart India Hackathon 2020 ) में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi ) ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी ( Coronavirus in india ) के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन काफी चुनौती भरा था। लेकिन जिन चुनौतियों का सामना आप लोग कर रहे हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमनें हमेशा गर्व किया है कि बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट, तकनीशियन, प्रौद्योगिकी उद्यमी दिए हैं।

We are focussing on the quality of education in India. Our attempts have been to make our education system the most advance and modern for students of our country: Prime Minister Narendra Modi while addressing students participating in the Smart India Hackathon 2020 pic.twitter.com/h70gOzbPXj — ANI (@ANI) August 1, 2020

तेजी से बदल रही दुनिया, हमें भी बदलना होगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया आज बहुत तेजी के साथ बदल रही है, ऐसे में हमें प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उतनी ही तेजी के साथ बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुविधाओं को प्रभावी और अनुकूल बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि डाटा-संचालित समाधानों के साथ, हेल्थकेयर समाधान एक बड़ा बदलाव ला रहा है। इसी का परिणाम है कि आज देश के अधिकतर इलाकों में गरीब और जरूरतमंदों को सस्ती सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। इसके आयुष्मान भारत योजना की प्रगति में महती भूमिका निभाई है।

21st century is the era of knowledge. This is the time for increased focus on learning, research, innovation. This is exactly what India’s National Education Policy, 2020 does: Prime Minister Narendra Modi in his address to students participating in Smart India Hackathon 2020 pic.twitter.com/yxbYWWyJrb — ANI (@ANI) August 1, 2020

प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता अभियान का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे ये अभियान। प्रयास यही है कि भारत की Education और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहां के Talent को पूरा अवसर मिले। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में स्वच्छता को लेकर देश महिलाओं में जागरूकता काफी देरी से आई है। महिलाएं इस दिशा में पिछले 6 महीनों से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, आइडिया और आविष्कार के बड़ा फोरम के रूप में सामने आया है।

National Education Policy 2020 announced recently has been framed keeping in mind the aspirations of the youth of 21st century of our country: Prime Minister Narendra Modi while addressing students participating in the Smart India Hackathon 2020 pic.twitter.com/ztweoTjC8Z — ANI (@ANI) August 1, 2020

आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हैकथॉन का ऑनलाइन आयोजन गया है। इस बार कार्यक्रम का आयोजन स्पेशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया है। इस दौरान देशभर के लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से की गई।